Зеркаль очолила захист "Нафтогазу" в судах проти Росії

Радник голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль очолила захист компанії в судах та виконавчих провадженнях у спорах з "Газпромом" і у справах проти Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що відповідні повноваження Зеркаль отримала в зв'язку з трансформацією організаційної структури Групи "Нафтогаз". Вона підкреслила, що робота над розпочатими процесами і арбітражами ще більше посилиться.

У своєму Facebook уточнила, що також буде захищати інтереси "Нафтогазу" на міжнародній арені, перш за все в США, країнах-членах і інститутах ЄС, і міжнародних організаціях.

"Ця діяльність є вкрай важливою для сталого розвитку не тільки компанії, але і держави в цілому, оскільки мова йде про захист енергетичної безпеки України та довгострокові цілі інтеграції України в світовий ринок для кращих бізнес-умов", - додала вона.

Відзначимо, Зеркаль має звання надзвичайного і повноважного посла, має річний досвід роботи юристом в державному і приватному секторах. У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України займалася питаннями європейської інтеграції, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну в Міжнародному суді ООН і арбитражах у справах проти Росії.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що "Нафтогаз України" визначився зі своїми представниками на слуханнях в Гаазі у справі проти Росії про компенсацію захоплених в Криму активів. З української сторони в слуханнях братиме участь Олена Зеркаль.