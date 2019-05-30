Зеркаль очолила делегацію в Трибуналі ООН у справі про морський агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення української делегації для участі у слуханнях арбітражного трибуналу щодо суперечки між Україною і Російською Федерацією про права прибережної держави в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Утворити делегацію України для участі у слуханнях арбітражного трибуналу, створеного згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці (10 - 14 червня 2019 року, м.Гаага, Королівство Нідерланди)", - йдеться в тексті указу

До складу делегації увійдуть: Олена Зеркаль (глава делегації), Всеволод Ченцов (заступник глави делегації), Оксана Золотарьова, Іван Іванчик, Андрій Кондратов, Сергій Лопатюк, Світлана Нєжнова, Владислав Смирнов.

Своїм указом президент дозволив главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників

Чолі делегації доручено здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання певних арбітражним трибуналом процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у слуханнях арбітражного трибуналу.

Нагадаємо, Україна продовжує роботу з підготовки судового позову в Міжнародний суд з метою порушення справи у зв'язку з актом морський агресії Російської Федерації.