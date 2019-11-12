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Зеркаль повідомила, на якому етапі перебувають переговори з РФ щодо повернення українських кораблів

Новини » Політика     12.11.2019 - 15:57
Зеркаль повідомила, на якому етапі перебувають переговори з РФ щодо повернення українських кораблів
Фото: Олена Зеркаль (УНІАН)

При цьому вона зазначила, що робота по поверненню кораблів ще триває

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що представники України і Росії ведуть переговори для визначення місця, де можна буде забрати захоплені РФ українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". Про це вона повідомила під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також вона зазначила, що робота в цьому напрямку ще триває.

"Щодо кораблів, наскільки я розумію, триває дискусія про те, в якому саме місці ми зможемо отримати від Російської Федерації наші кораблі, і як це буде відбуватися. Поки робота ще триває", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Олена Зеркаль повідомляла, що Україна не менше семи разів офіційно вимагала від Росії повернути захоплені кораблі.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі.

Росія затримала українські військові катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" з українськими моряками 25 листопада 2018 року. На початку вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що між Україною і РФ йдуть переговори щодо передачі українській стороні захоплених кораблів.

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Новини України Елена Зеркалькорабль
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