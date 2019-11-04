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Україна направляла сім звернень до РФ з вимогою віддати кораблі

Новини » Політика     04.11.2019 - 23:06
Україна направляла сім звернень до РФ з вимогою віддати кораблі
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Відповідей на жодне звернення українська сторона не отримала

Україна щонайменше сім разів офіційно вимагала від Росії повернути захоплені в Чорному морі 25 листопада 2018 року українські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Олену Зеркаль у Facebook.

За її словами, перше звернення було на наступний ранок після незаконного захоплення трьох військових кораблів і 24 моряків.

"Були неодноразові звернення з цього ж приводу до Росії. Вимога негайно звільнити кораблі є і в нашому позові по Конвенції ООН з морського права від 1 квітня 2019 року", - зазначила Зеркаль.

Всього звернень з вимогою віддати кораблі було "принаймні сім".

"Відповідей на жодне, включаючи і на останнє від 4 жовтня 2019 ми не отримали. Хочу нагадати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року: Росія має негайно передати під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", - наголосила Зеркаль.

Також вона додала, що відмова РФ повернути українські кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права.

Україна направляла сім звернень до РФ з вимогою віддати кораблі

РБК-Україна писало, що у Росії відповідь на ноту повернути українські кораблі заявили, що Києву доведеться визнати "провокацію в Керченській протоці".

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом Росія поверне українські військові кораблі, захоплені у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

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