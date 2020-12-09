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"ЗЕОНБУД": 20 мільйонів телеглядачів цифрової мережі Т2 отримали перемогу

Прес-релізи, Середа 09 грудня 2020 11:41
"ЗЕОНБУД": 20 мільйонів телеглядачів цифрової мережі Т2 отримали перемогу

4 грудня ТОВ "ЗЕОНБУД", як провайдер цифрової мережі Т2, отримало в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення оновлені бланки ліцензій з терміном дії до кінця 2030 року, тобто ліцензії продовжено ще на 10 (!) років.

Таким чином, 20 мільйонів телеглядачів, які переглядають телебачення за допомогою цифрової мережі Т2, отримали заслужену перемогу, адже саме їх вибір став головним фактором того, що цифрова телемережа отримала право і 10 наступних років надавати доступ до телебачення в сучасному форматі. З цією видатною подією ми щиро і поздоровляємо усіх телеглядачів.

Окремо хочемо подякувати Президенту України, Офісу Президента України та Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення за надання такої перспективи цифровому ефірному телебаченню, адже в умовах необхідності забезпечення безпеки інформаційного простору країни та жорсткої конкуренції за телеефір було досить непросто знайти компромісне та вірне рішення.

Але тепер усі сумніви та дискусії позаду і 20 мільйонів телеглядачів отримали десятирічну перспективу. ТОВ "ЗЕОНБУД" хоче запевнити усіх телеглядачів телемережі Т2 у тому, що і надалі буде докладати усіх зусиль, аби надавати сучасну і якісну послугу. Попереду багато планів і роботи із розширення покриття телемережі та пакету послуг, впровадження новітніх додатків тощо.

Користуючись нагодою, поздоровляємо телеглядачів з наступаючим Новим роком! Бажаємо, щоб у новому році було якомога більше саме позитивних новин.

Пресслужба ТОВ "ЗЕОНБУД"

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