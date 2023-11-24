RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зенитчики ВСУ показали видео сбития российского БПЛА в Херсонской области

Фото: бойцы ВСУ уничтожили в Херсонской области БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Военнослужащие зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВК "Юг".

Военные уточнили, что вражеский дрон был подбит сегодня, 24 ноября.

"Днем 24 ноября 2023 года, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Орлан-10"", - говорится в публикации.

Также Служба по связям с общественностью ВК "Юг" опубликовала видео, на котором показан момент сбивания беспилотника противника.

Справка. Беспилотник "Орлан-10" считается самым массовым БПЛА в российской армии. Он предназначен для ведения разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы. Но интервенты применяют его и для боевых целей.

Так, напомним, что еще в начале текущего года в Сухопутных войсках заявили, что российские захватчики начали использовать разведывательные дроны "Орлан-10" также и для сброса осколочных гранат. В частности, оккупанты "вооружали" этот беспилотник двумя подвесами кассет к ВОГ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьдрониВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины