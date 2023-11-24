Зенитчики ВСУ показали видео сбития российского БПЛА в Херсонской области

Военные уточнили, что вражеский дрон был подбит сегодня, 24 ноября.

"Днем 24 ноября 2023 года, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Орлан-10"", - говорится в публикации.

Также Служба по связям с общественностью ВК "Юг" опубликовала видео, на котором показан момент сбивания беспилотника противника.

Справка. Беспилотник "Орлан-10" считается самым массовым БПЛА в российской армии. Он предназначен для ведения разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы. Но интервенты применяют его и для боевых целей.

Так, напомним, что еще в начале текущего года в Сухопутных войсках заявили, что российские захватчики начали использовать разведывательные дроны "Орлан-10" также и для сброса осколочных гранат. В частности, оккупанты "вооружали" этот беспилотник двумя подвесами кассет к ВОГ.