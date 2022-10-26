Зенитчики уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью

ВСУ продолжают оберегать мирные украинские города от атак российских оккупантов. Наши воины 26 октября сбили вражескую цель над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Как указывают бойцы Вооруженных сил Украины, произошло это около 23:20 часов.
"Зенитное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59. Держим строй", - отметили в ВК "Восток".
Напомним, 26 октября ВСУ сбили в Херсонской области вертолет. Им оказался ударный Ка-52 "Аллигатор".
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