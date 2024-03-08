Зенитчики отработали по самолетам на расстоянии более 150 км, результаты проверяют, - ВСУ

"Почти каждый день расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы", - отметил он.

Командующий добавил, что враг продолжает атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, но подлетать близко уже не решается.

Кроме того, последние потери авиации РФ заставили россиян снизить количество авиаударов КАБами и уменьшить способности врага в ведении радиолокационной разведки.

"По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" по решениям военного руководства - посылать их в один конец. Такие разговоры, а, возможно, и саботаж во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", - добавил Олещук.

Россия теряет авиацию

Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов. Президент Владимир Зеленский заявил, что это верная тенденция.

Нашим защитникам удается уничтожать вражеские самолеты Су-35, Су-34, а также ВСУ сбили еще один вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже 347 самолетов и 325 вертолетов.