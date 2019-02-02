Через землетрус у Мексиці постраждала будівля парламенту Сальвадора

Депутатів і персонал сальвадорських Законодавчих зборів евакуювали

В результате землетрясения 1 февраля магнитудой 6,6 в мексиканском штате Чьяпас было существенно повреждено здание Законодательного собрания (парламента) Сальвадора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Персонал и депутатов парламента эвакуировали из здания, в стенах которого возникли трещины, рядом со зданием валялись оторванные куски бетонных конструкций.

По словам эвакуированных, здание уже подвергалось незначительным разрушениям в результате других землетрясений за последние несколько лет, они считают, что в этом здании стало опасно работать.

Землетрясение произошло на границе Мексики с Гватемалой в 10:14 по местному времени (18:14 по Киеву), очаг подземных толчков залегал на глубине 67,9 км.

Напомним, 1 февраля на юго-востоке Эгейского моря у побережья Греции произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,8. Толчки ощущались на греческих островах Карпатос и Родос.