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Біля узбережжя Греції сталися два землетруси

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 16:58
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
Фото: землетрус (statik4.msc-csem.org)

Поштовхи були відчутні на грецьких островах Карпатос і Родос

На південному сході Егейського моря біля узбережжя Греції сталися два землетруси магнітудою 4,5 та 3,8. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Ekathimerini.

Відповідні дані надав Афінський інститут із геодинаміки.

"Два помірних землетруси магнітудою 4,5 та 3,8 сталися у п'ятницю близько 12.30 на південному сході Егейського моря", - зазначається у повідомленні.

Так, поштовхи були відчутні на грецьких островах Карпатос і Родос.

Афінський інститут також повідомляє, що епіцентри землетрусів були зафіксовані, відповідно, за 36 і 42 кілометрів на північному сході від острова Карпатос на глибині у 10 кілометрів.

Наразі інформації про завдану шкоду або постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 січня поблизу грецького острова Родос стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Так, він стався у 60 кілометрах на південь від Родосу. Інформації про постраждалих не було. Зазначалося, що ще один землетрус стався 22 січня.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 грудня на грецькому острові Закінф в Іонійському морі стався землетрус магнітудою 4,1. Епіцентр природного явища був зафіксований в 47 кілометрах на південь від острова.

А 13 грудня у Греції біля острова Закінф стався землетрус магнітудою 4,4. Епіцентр був зафіксований на глибині 13 кілометрів. Даних про постраждалих не було.

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