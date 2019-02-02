Через землетрус у Мексиці постраждала будівля парламенту Сальвадора

Фото: парламент Сальвадору (twitter.com/AsambleaSV)

Депутатів і персонал сальвадорських Законодавчих зборів евакуювали

У результаті землетрусу 1 лютого магнітудою 6,6 в мексиканському штаті Чьяпас було суттєво пошкоджено будівлю Законодавчого зібрання (парламенту) Сальвадору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Персонал і депутатів парламенту евакуювали з будівлі, в стінах якої виникли тріщини, поруч із будівлею валялися відірвані шматки бетонних конструкцій.

Зі слів евакуйованих, будівля вже зазнавала незначних руйнувань у результаті інших землетрусів за останні кілька років, вони вважають, що в цьому будинку стало небезпечно працювати.

Землетрус стався на кордоні Мексики з Гватемалою о 10:14 за місцевим часом (18:14 за Києвом), осередок підземних поштовхів залягав на глибині 67,9 км.

Fuerte sismo provoca daños en el edificio de la @AsambleaSV. Se está a la espera de la inspección que brinde @PROCIVILSV en las instalaciones. Se recomienda a los empleados tomar las precauciones del caso. pic.twitter.com/VCho3MLWQ3 — Національні Legislativa (@AsambleaSV) February 1, 2019

Нагадаємо, 1 лютого на південному сході Егейського моря біля узбережжя Греції сталися два землетруси магнітудою 4,5 і 3,8. Поштовхи відчувалися на грецьких островах Карпатос і Родос.