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Через землетрус у Мексиці постраждала будівля парламенту Сальвадора

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 06:21
Через землетрус у Мексиці постраждала будівля парламенту Сальвадора
Фото: парламент Сальвадору (twitter.com/AsambleaSV)

Депутатів і персонал сальвадорських Законодавчих зборів евакуювали

У результаті землетрусу 1 лютого магнітудою 6,6 в мексиканському штаті Чьяпас було суттєво пошкоджено будівлю Законодавчого зібрання (парламенту) Сальвадору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Персонал і депутатів парламенту евакуювали з будівлі, в стінах якої виникли тріщини, поруч із будівлею валялися відірвані шматки бетонних конструкцій.

Зі слів евакуйованих, будівля вже зазнавала незначних руйнувань у результаті інших землетрусів за останні кілька років, вони вважають, що в цьому будинку стало небезпечно працювати.

Землетрус стався на кордоні Мексики з Гватемалою о 10:14 за місцевим часом (18:14 за Києвом), осередок підземних поштовхів залягав на глибині 67,9 км.

Нагадаємо, 1 лютого на південному сході Егейського моря біля узбережжя Греції сталися два землетруси магнітудою 4,5 і 3,8. Поштовхи відчувалися на грецьких островах Карпатос і Родос.

У Мексиці число жертв вибуху на бензопроводі досягло 120 Число загиблих в результаті землетрусу в Індонезії досягло 4340
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