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Землетрус в Ізмірі: підземні поштовхи досягли Греції

Автор: РБК-Україна

Землетрус в Егейському морі, який обрушився на турецький Ізмір, досяг Греції. Підземні поштовхи відчувалися на Криті та в Афінах.

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Про це повідомляє місцеве видання kathimerini.gr.

Повідомляється, що сейсмічна лабораторія Афінського університету зафіксувала землетрус магнітудою 6,8. Грецька сторона зазначає, що епіцентр знаходився в районі острова Самос, який знаходиться біля берегів Туреччини. Відомо про одного постраждалого на Самосі і обвалення церкви в місті Карловасі.

Також повідомляється, що через землетрус перенесли звернення прем'єр-міністра Греції Киріакоса Міцотакіса, а підземні поштовхи відчувалися навіть в Афінах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через землетрус в Ізмірі загинули 4 людини, більше сотні постраждали. У самому місті зруйновано близько 20 багатоповерхових будівель, а морська вода затопила вулиці, зносячи все на своєму шляху. Схожа картина в містечку Сефіріхісар, біля якого зафіксовано епіцентр землетрусу.

Також раніше з'явилося відео руйнувань в турецькому курортному місті.

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