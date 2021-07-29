Землетрус на Алясці: загрозу цунамі скасували

Оголошену загрозу цунамі після землетрусу на Алясці скасували. Після перевірки параметрів підземних поштовхів прийшли до висновку, що немає загрози руйнівної хвилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр попередження про цунамі США.
Повідомляється, що після землетрусу на Алясці магнітудою 8,2 не очікується цунамі в Тихому океані. Раніше оголошене попередження про можливість приходу цунамі на Маріанські острови скасовано після перевірки параметрів землетрусу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 801,6 км на північний схід від найбільшого міста Аляски Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км, після основного землетрусу сталися ще два, але з меншою магнітудою.