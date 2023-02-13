RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Землетрясения в Турции: количество погибших превысило 31 тысячу

Фото: в Турции при землетрясениях погибли более 31 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции в результате ряда землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Из пострадавших регионов эвакуировали более 158 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В Турции с 6 февраля зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла, а также 2 724 афтершока.

По состоянию на утро 13 февраля при землетрясениях в Турции погибли 31 643 человека. Из пострадавших провинций были эвакуированы 158 165 жителей.

В Турции работает более 12 тысяч единиц техники и 35 495 поисково-спасательных работников, среди которых

Напомним, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции.

Также власти Турции заявили, что ущерб от землетрясений составляет более 84 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция