Коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми: відповідь вчених

Нове дослідження стародавніх геологічних подій показує, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 мільйона років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х і 1930-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл в 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності.

Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці.

Прогнозується, що наступні глобальні зміни будуть не раніше, ніж через 20 млн років.