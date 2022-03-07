RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Земан нагородить Зеленського вищою державною нагородою Чехії

Автор: Артур Родивилов

Президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив рішення про нагородження українського президента Володимира Зеленського. Ймовірно, мова йде про Орден "Білого лева".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на denik.cz.

Земан оголосив під час масового нагородження, що відбувся 7 березня.

"Президент Володимир Зеленський показав мужність і хоробрість, залишившись у своїй країні, попри пропозиції про евакуацію", - пояснив своє рішення Мілош Земан.

Слід зазначити, що цьогорічне нагородження супроводжувалося низкою скандалів. Воно мало відбутися в кінці минулого року, проте було перенесено через хворобу Земана.

Цього разу низка нагороджених повідомили, що не прийдуть на церемонію через колишні проросійські погляди Мілоша Земана.

Нагадаємо, що Мілош Земан довгий час вважався найбільш доброзичливим до Путіна главою країни-члена ЄС.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова отримала від керівника Президентського фонду Рональда Рейгана Фредеріка Райана медаль Свободи Рональда Рейгана для президента Володимира Зеленського.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВторгнення Росії до України