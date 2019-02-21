"Зелені" аукціони опинилися під загрозою зриву

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Депутати не можуть ухвалити необхідний для економіки законопроект

У Верховній раді виникли складності з розглядом законопроекту №8449-д, який повинен запустити аукціони на ринку зеленої енергетики - законопроект зараз знаходиться на розгляді у профільному комітеті. Про це заявила народний депутат Вікторія Войціцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

За її словами, засідання робочої групи по законопроекту №8449-д відбудеться в понеділок, а шанси на ухвалення документу у другому читанні оцінюють як 50/50.

Також депутат зазначає, що з боку фінансових установ, що надають кошти для будівництва об'єктів "зеленої" енергетики дещо спав тиск, що ніяк не сприяє підтримці законопроекту.

"ЄБРР спочатку сказав, що без аукціонів не буде фінансувати нові проекти, а минулого тижня оголосив про підписання/фінансування нового проекту. Тому з їхнього боку тиск трохи спала", — поінформувала Войціцька.

У свою чергу, народний депутат Ольга Бєлькова вважає, що винесенню на розгляд Ради проекту рішення перед другим читанням заважає політична складова і президентські вибори. Тому подальший розвиток зеленої енергетики гальмується, а сама галузь відновлюваної енергетики фактично знаходиться під загрозою існування.

"Цей закон дійсно дуже потрібен, тому що ми знаходимося в ситуації, коли є величезні виклики в енергетичній системі. Це стосується фінансової навантаження, нині діючої системи підтримки "зеленої енергетики" та з іншого боку, є ряд технічних/технологічних викликів, які пов'язані з тим, що сучасна система не пристосована до появи нової генерації, яка потребує балансування, яка є залежною від погодних умов чи пори дня і т. д. Відповідно, настав момент змінювати ці умови. Весь світ змінює їх, не тільки Україна. Більшість країн сьогодні проходять другий період такого реформування. Все починалося з "зеленого тарифу", а сьогодні більшість країн вже перейшли на аукціони. Тому, говорячи про те, чи потрібен Україні чи ні, я б сказала однозначно, що так", — сказала парламентарій.

Нардеп додає, що закон про аукціони "треба було прийняти ще рік тому".

"Вірю в те, що особливо враховуючи виклики виборчого періоду, ми повинні якнайшвидше перейти (аукціони, - ред.). Тому що новий уряд поки розгойдається, поки обереться, поки назначится, поки всі зрозуміють, чим вони там займаються, пройде час, аукціонів не буде і призупиниться в тому числі розвиток "зеленої" генерації, яку я щиро вірю", — сказала Белькова.

Депутат також закликала всіх політиків згадати, що "не тільки генерація нам важлива, але і споживачі, тому треба знайти здоровий баланс, який просуне цей законопроект вперед".