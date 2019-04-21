До Зеленського приїхала поліція

Кандидату в президенти України Володимиру Зеленському виписують штраф за демонстрацію бюлетеня. Про це повідомив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков в Facebook.

Кандидату можуть виписати штраф в розмірі від 510 до 850 гривень

"Зеленському вручають протокол про адміністративне порушення за те, що показав бюлетень", - повідомив Разумков.

Додамо, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що перевірять інформацію про те, що Володимир Зеленський продемонстрував на виборчій дільниці свій бюлетень з результатом волевиявлення.

Додамо, частина 1 статті 7 Закону україни "Про вибори президента України" забороняє фотографування і відеофіксацію в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування. Закон також забороняє демонстрацію виборцем результатів волевиявлення виборців у приміщенні для голосування, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

У першому турі виборів на нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука за фото бюлетеня склали протокол. На Мосійчука склали протокол про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації. Відзначимо, в день виборів 31 березня він в Facebook опублікував фото бюлетеня з результатами власного голосування.