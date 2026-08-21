Зеленскому "предлагали" атаковать аэропорты Москвы тысячами дронов, - The Atlantic

В начале года украинские чиновники якобы предлагали президенту Владимиру Зеленскому атаковать московские аэропорты тысячами дронов. Однако план был приостановлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
По словам двух источников, план предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях. Планировалось, что дешевые автономные дроны, оснащенные системами наведения на основе ИИ, должны будут находить и поражать цели без участия оператора, который бы контролировал их движение.
"Идея состоит в том, чтобы на длительный период закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов", - сказал один из чиновников знакомых с планом.
Когда зимой Зеленскому якобы представили этот план, он выразил серьезные опасения. Источник говорит, что президент опасался, что дроны попадут в гражданский авиалайнер в Москве, особенно если в результате ударов погибнут или получат ранения пассажиры, сотрудники аэропорта или члены экипажа.
Однако в стремлении найти точку давления на Россию, которая могла бы возобновить мирный процесс, Зеленский позволил продолжить подготовку к ударам в течение нескольких месяцев этой весной и в начале лета.
К середине весны секретная операция продвинулась достаточно далеко, и получила кодовое название M&M's. Однако планирование операции было приостановлено в июле после того, когда Зеленский уволил, как утвержается, "ее главного организатора", министра обороны Михаила Федорова.
The Atlantic сославшись на источники утверждает, что Федоров работал над планом большую часть этого года и помог собрать команду украинских программистов, чтобы те разработали системы наведения на основе ИИ. Помимо этого, он обеспечил финансирование от партнеров Украины в Европе для массового производства автономных беспилотников.
Один из источников выразил надежду, что новый министр обороны Украины Евгений Хмара продолжит реализацию плана.
"Мы попробуем. Технически это возможно. Можно возобновить этот проект с новой командой, но, на мой взгляд, это займет около трех месяцев", - сказал источник.
При этом чиновник из Офиса президента в комментарии изданию опроверг существования такого плана.
"Это полная чушь", - заявил он.
Напомним, в ночь на 18 августа Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов. Вскоре после стало известно, что в Подмосковье около 10 тысяч человек остались без света. Это было первое сообщение "Мособлэнерго" с начала года.
Также мы писали, что в ночь на 19 августа Москва тоже подверглась атаке дронов. В связи с этим несколько аэропортов, включая московские, временно ограничили работу.