США разрешили Украине бить по РФ предоставленным оружием. У Зеленского указали на важный нюанс

Как отмечает The Guardian, это решение позволяет Украине использовать предоставившие США ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

По словам пресс-секретаря президента, Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе.

Также ранее журналист "Голос Америки" Остап Ярыш со ссылкой официального представителя США сообщил, что президент Джо Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина может использовать предоставленное оружие для ответных ударов по позициям России, откуда готовятся атаки на Харьковскую область.

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