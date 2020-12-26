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Зеленському потрібен сильний прем’єр, Тимошенко - ідеальний варіант, - експерт

Київ, Субота 26 грудня 2020 17:10
Зеленському потрібен сильний прем’єр, Тимошенко - ідеальний варіант, - експерт
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

У 2021 році Україні на чолі Кабінету міністрів потрібен лоцман, який зможе вивести країну з нинішнього шторму.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов на прес-конференції в “Інтрефакс-Україна".

"Нам потрібен прем’єр компетентний, реформаторський, такий, що має підтримку партії. Україні потрібен прем’єр-міністр, спроможний забезпечити керованість виконавчої влади та втілення її рішень. Юлія Тимошенко відповідає усім переліченим вимогам", - наголосив політолог.

За його словами, сьогодні на перше місце серед вимог українців до влади виходить компетентність. А призначення сильного та професійного керівника уряду, спроможного впоратися з економічною кризою, вирішує для президента одразу кілька проблем.

"Мало користуватися довірою у народу, важливо мати управлінські таланти. Бо якщо управлінські компетенції відставатимуть від довіри, то ця довіра зникатиме, що, власне, ми зараз і бачимо", - зауважив експерт.

Він також додав, що більшість провідних політиків весь 2020 рік грали на послаблення влади та держави. Тимошенко була єдиною, хто не використовував провали "Слуги народу" задля послаблення влади та проявила себе істинним державником.

"Вона не використовувала бюджетну проблему, аби провалився цей Кабінет міністрів, і зробила все, аби країна з бюджетом увійшла в Новий рік. І загалом її політика була спрямована не на те, аби завалити недосвідчену та некомпетентну команду президента, а на її підтримку. Бо сьогодні йдеться не про персоналії, а про країну", - підсумував політолог.

Нагадаємо, відповідно до останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала єдиною політичною силою, що за останній час наростила підтримку.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниПрем'єр-міністрТимошенко

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