Зеленскому доложили об освобождении двух сел в Сумской области и следующих шагах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных об освобождении двух сел в Сумской области и следующие шаги украинских защитников на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Как рассказал Зеленский, сегодня он находится с рабочим визитом в Сумской области. Там президент посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка.
Воины именно этого подразделения были первыми, кто зашли на территорию Курской области в прошлом году и значительно пополнили обменный фонд.
"Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов", - рассказал Зеленский.
По его словам, командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Президент обсудит этот вопрос с главкомом ВСУ Александром Сирским.
"Поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами. Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну", - добавил глава государства.
Напомним, 27 июля официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области. Также появилось эпическое видео боев за населенный пункт.
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.