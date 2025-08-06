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Зеленскому доложили об освобождении двух сел в Сумской области и следующих шагах ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных об освобождении двух сел в Сумской области и следующие шаги украинских защитников на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Как рассказал Зеленский, сегодня он находится с рабочим визитом в Сумской области. Там президент посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка.

Воины именно этого подразделения были первыми, кто зашли на территорию Курской области в прошлом году и значительно пополнили обменный фонд.

"Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов", - рассказал Зеленский.

По его словам, командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Президент обсудит этот вопрос с главкомом ВСУ Александром Сирским.

"Поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами. Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну", - добавил глава государства.

 

Освобождение сел в Сумской области

Напомним, 27 июля официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области. Также появилось эпическое видео боев за населенный пункт.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.

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