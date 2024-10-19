У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны

"Война России в Европе против Украины и привлечение армии КНДР, поддержка Ираном войны на Ближнем Востоке, нагнетание КНДР на Корейском полуострове. Желание нового военного альянса автократий разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира", - отметил Ермак.

Он пояснил, что если данные провокации не получат жесткий ответ, то страны-агрессоры начнут готовиться к дальнейшему навязыванию своего влияния в Европе, которое невозможно будет осуществить без войны.

"Есть над чем подумать всем. "Замирение" России и автократий не работает. Нужна сила во избежание большой войны", - подытожил он.