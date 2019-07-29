У Зеленського заявили про створення коаліції у новій Раді

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції у новому скликанні Верховної ради. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він не виключив входження партії "Голос" в уже створену коаліцію.

"Коаліція вже є, монобільшість... Це ж (входження у коаліцію, - ред.) залежить і від "Голосу", від їх позиції і політичних побажань. Побачимо", - зазначив представник Зеленського в Кабміні.

Герус підкреслив, що всі міністерські крісла забере коаліція.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці липня глава політпартії Дмитро Разумков заявляв, що політична партія "Слуга народу" готова обговорити коаліцію із політичними силами. Він відзначав, що в партії хотіли б бачити в коаліції нові політичні сили.

Як писало РБК-Україна, Герус заявив, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.

Додамо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на позачергових виборах до Ради. За результатами виборів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу", з результатом у 43.16% голосів виборців. Друге місце у партії "Опозиційна платформа За життя" з 13.05% голосів. Третє місце у партії "Батьківщина".