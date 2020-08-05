У Зеленського заявили про повну ліквідацію української православної громади в Криму

Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних "судів" Криму, яким у Православній церкві України був відібраний кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі. Таке рішення в Україні назвали повною ліквідацією української православної громади в Криму.

Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

"Представництво засуджує чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії Православної церкви України та її віруючих. Рішення суду, спрямоване на виселення єпархії з кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, є втіленням політики держави-окупанта з витіснення Української церкви з тимчасово окупованої Кримського півострова", - повідомив Кориневич.

Він зазначив, що представництво президента України в Криму буде приймати всі заходи і дії для захисту української церкви.

"По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним", - додав адвокат Сергій Заєць.

Нагадаємо, рішення про виселення громади собору Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги було прийнято окупаційними "владою" Криму влітку 2019 року за те, що єпархія перейшла в ПЦУ.

Також РБК-Україна писало, що у березні Кабінет міністрів передав в держвласність собор Володимира і Ольги в Криму.