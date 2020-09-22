У Зеленського заявили, що онлайн-місія МВФ може початися восени

В Офісі президента вважають, що онлайн-місія Міжнародного валютного фонду почнеться в Україні восени. Раніше уряд направив відповідний запит.

Про це повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів на прес-конференції 22 вересня.

"Ми працюємо спільно з Міжнародним валютним фондом про те, щоб місія МВФ приїхала в онлайн-режимі, що буде по-новому в наших відносинах з МВФ, восени. Відповідно, ми в постійному діалозі по всім питання програми, які заплановані на серпень, вересень, жовтень. Ми фокусуємося на тому, щоб ці структурні маяки були виконані на осінь", - заявила вона.

Нагадаємо, напередодні уряд звернувся до голови Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій з пропозицією почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко назвав "плітками" інформацію про паузу в співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ, за його словами, має прибути в Україну вже восени.