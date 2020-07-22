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У Зеленського заявили, що луцький терорист був під прицілом снайперів

Луцьк, Середа 22 липня 2020 18:47
У Зеленського заявили, що луцький терорист був під прицілом снайперів
Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Дмитро Левицький

Снайпери спостерігали за чоловіком, який захопив автобус

Максим Кривош, який вчора захопив заручників у Луцьку, весь час перебував під прицілом снайперів. В ході спецоперації пропонувалися різні варіанти, щоб застосувати снайперів.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "НВ".

За словами Тимошенка, Кривош перебував під прицілом понад 20 снайперів. Спецпризначенці чекали, щоб терорист з'явився хоча б в одному з вікон автобуса.

"Відправляли коптер, який його злив, приходив перемовник. І в кінці, коли під'їхав БТР… Терорист вийшов, його оглядали спочатку снайпери, тому що незрозуміло, з чим він вийшов", - розповів він.

Також Тимошенко пояснив, чому спецоперація зі звільнення заручників тривала 10 годин.

"Чому зволікали? Президент міг через годину вийти з ним на зв’язок і все зробити. Але тягнули, бо терориста потрібно було вимотати, щоб він втомився і став більш поступливішим", - додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, вчора у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з майже 20 людьми. Спецоперація зі звільнення заручників тривала близько 10 годин. Спочатку Кривош погодився відпустити трьох заручників - вагітну жінку, дитину та пенсіонерку.

Заручників звільнили після того, як президент Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста.

Зеленський на вимогу терориста записав відео, в якому сказав слова, які просив Кривош.

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