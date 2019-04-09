У Зеленського запевнили, що він твердо має намір брати участь у дебатах

Кандидат у президенти Володимир Зеленський твердо має намір брати участь у дебатах і не буде шукати формальних приводів і відмовок, щоб цього не робити. Про це пише РБК-Україна у своєму матеріалі "Піти у відрив: як Володимир Зеленський готується до другого туру президентських виборів".

У штабі кандидата розповіли РБК-Україна, що від початку у Зеленського налаштовувалися саме на 19 квітня. Готуватися до дебатів вони почали задовго до 31 березня і відразу розуміли, що до цього заходу їм треба буде придумати якусь нестандартну "фішку". Але обговорення тижнями не призводили до якихось конкретних результатів. І лише після першого туру, коли майбутні дебати з Порошенком вже стали реальністю, а прихильники президента в ЗМІ і соцмережах почали масово вимагати від Зеленського вийти на відкриту дискусію зі своїм конкурентом, рішення нарешті прийшло.

"Ми обговорювали-обговорювали, а потім Зеленський взяв і сам видав готову концепцію - з відео-запрошенням, дебатами на стадіоні і так далі", - розповідає штабіст.

За його словами, команда опонента намагалася загнати їх у свій порядок денний, але завдяки ідеї зі стадіоном вдалося перехопити ініціативу і вивести Порошенко за межі його звичного поля. Наступні події, на зразок несподіваної для багатьох згоди президента йти на стадіон, обопільної здачі аналізів і т. д., в команді Зеленського також оцінюють позитивно, оскільки це вкладається в їхні плани.

Раніше повідомлялося, що представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної громадської телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Олівець".

Раніше Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.