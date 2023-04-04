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Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО. Он пройдет в столице Литвы - Вильнюсе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.

Во вторник, 4 апреля, в Брюсселе по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг рассказал, что для стабильности Альянса необходима сильная и независимая Украина.

"Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", – сказал Столтенберг.

Кроме этого, он отметил, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу после победы в войне, которая начала Россия.

Напомним, Столтенберг отмечал, что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.

Кроме того, сегодня состоялась встреча комиссии НАТО-Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудили дальнейшую поддержку Киева.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг