Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО. Он пройдет в столице Литвы - Вильнюсе.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.
Во вторник, 4 апреля, в Брюсселе по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг рассказал, что для стабильности Альянса необходима сильная и независимая Украина.
"Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем саммите в Вильнюсе в июле", – сказал Столтенберг.
Кроме этого, он отметил, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу после победы в войне, которая начала Россия.
Напомним, Столтенберг отмечал, что без победы Украины над Россией вопрос членства в НАТО не будет иметь значения.
Кроме того, сегодня состоялась встреча комиссии НАТО-Украина, в ходе которой союзники вместе с украинской стороной обсудили дальнейшую поддержку Киева.
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