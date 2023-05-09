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У Зеленского призвали запретить россиянам посещать страны Европы

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 10:28
У Зеленского призвали запретить россиянам посещать страны Европы Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента Украины призывают союзников запретить гражданам РФ посещать страны Европы. Чтобы каждый россиянин почувствовал цену войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал цену войны", - написал Ермак.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны продолжают усложнять путешествия российским туристам. В частности, недавно в Болгарии усилили выдачу многоразовых виз россиянам.

Тем временем визовый центр Франции потребовал предоплату от россиян, которые хотят попасть на прием.

Однако есть еще и страны ЕС продолжают быстро выдавать визы россиянам. Об этом читайте в материале РБК-Украина.

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