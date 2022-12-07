У Зеленского заговорили о необходимости демилитаризации приграничья РФ

Война не завершится только освобождением всей территории Украины, поскольку нужно будет демилитаризировать приграничье РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.
"Я считаю, что будет четкая конвенционная война, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991", - говорится в заявлении.
Подоляк объяснил, что там война наверняка не остановится, потому что нужно будет демилитаризовать приграничье РФ.
"Поэтому российские военнослужащие должны будут отойти на километров 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события войны", - добавил советник главы Офиса президента Украины.
Напомним, что Россия от начавшейся полномасштабной войны в Украине получит лишь целый ряд проблем.
Раньше мы писали, что Подоляк посоветовал Кремлю забыть о Бахмуте и готовиться к Ялте.
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