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У Зеленського висунули Росії свої умови для мирних переговорів

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висунув умови України для мирних переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України…" - написав він.

Подоляк зазначив, що РФ чудово знає умови України. Він впевнений, що настане час, і вони будуть зафіксуовані на папері.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні "доведеться" прийняти умови РФ та сісти за стіл переговорів.

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Ірина ПодолякОфіс президентаВійна Росії проти України