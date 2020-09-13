У Зеленського поклали на Росію відповідальність за воду в Криму

Питання забезпечення водою жителів Криму покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта. Росія повинна забезпечити цивільне населення окупованої території всіма необхідними ресурсами.

Про це заявили у представництві президента України в Криму.

У своїй заяві представництво посилається на норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, на частину першу статті 55 четвертої Женевської конвенції, яка передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення харчами, медичними матеріалами та іншими припасами.

Крім того, стаття 60 цієї ж конвенції передбачає, що надання гуманітарної допомоги третіми сторонами не звільняє державу-окупанта від цих зобов’язань.

Як пояснюють в представництві, забезпечення Криму водопостачанням є досить дорогим заходом для Росії, тому вона намагається за допомогою тиску схилити Україну до відновлення водопостачання на окупований півострів.

"Проте Україна не повинна уладнувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після шести років тимчасової окупації нею частини суверенної території України", - наголосили у представництві.

Нагадаємо, ООН також вважає Росію відповідальною за забезпечення жителів окупованого Криму питною водою.

Крім того, в Мінреінтеграції стверджують, що Росія фактично забирає воду у простих жителів окупованого Криму для потреб своєї армії.