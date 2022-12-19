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У Зеленского указали европейским партнерам, что может ускорить финал войны

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Европейские партнеры могут ускорить финал войны и победу Украины. Для этого необходимо увеличить поставки артиллерии и предоставить танки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк отметил, что Украина не будет сдаваться, а также не будет выполнять условия и ультиматумы России. Кроме того, он призвал партнеров предоставить Украине больше противоракетных средств, чтобы российские войска не уничтожали украинскую энергосеть.

"Ускорить финал войны можно только увеличив поставки артиллерии/танков. Даже в одностороннем порядке", - отметил Подоляк.

Напомним, Владимир Зеленский призвал западных лидеров предоставить Украине больше ПВО, чтобы создать надежный воздушный щит.

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