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Ненависть на животном уровне. Подоляк назвал цель ракетных ударов РФ

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Киев, Среда 23 ноября 2022 21:11
Ненависть на животном уровне. Подоляк назвал цель ракетных ударов РФ Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне сегодня, 23 ноября, снова нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Цель такого поступка проста – россияне ненавидят украинцев.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Какая настоящая цель РФ? Я вам скажу. Она достаточно проста и неожиданна. Они нас просто ненавидят", - заявил Подоляк.

Он отметил, что Россия знает о том, что после поражения ей придется отвечать за огромный объем военных преступлений, совершенных в отношении Украины. Поэтому, по мнению Подоляка, россияне решили просто уничтожать Украину и цинично заморозить украинцев, чтобы нанести как можно больше ущерба.

"Это единственный мотив. Психологическая ненависть на зверском уровне. Здесь нет военных смыслов", - резюмировал представитель Офиса президента.

Напомним, сегодня российские войска выпустили по украинским городам 70 крылатых ракет.

В результате ракетных обстрелов в Украине произошло массовое отключение света.

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