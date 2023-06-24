У Зеленского отреагировали на отступление Пригожина: показал, что монополии на насилие уже нет

Несмотря на то, что командир ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин таки и не дошел до Москвы он смог показать, что монополии на насилие больше нет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Феноменальный выбор Пригожина... Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь назад", - говорилось в заявлении.

Подоляк отметил, что очень странным является решение, когда человек отказывается от своего плана из-за того, что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией пообещал гарантии безопасности от человека, который утром отдал приказ о твоем уничтожении.

"И за тот страх, который испытала путинская элита в течение последних 24 часов, этот приказ непременно будет выполнен...Хотя не без пользы: Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет...", - добавил спикер.

Поход боевиков Пригожина в Москву

Между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт, но вчера он резко обострился. Главарь "вагнеровцев" заявил, что войска РФ якобы ударили по тыловому лагерю его наемников. Пригожин объявил, что "будет идти на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин заявил, что его войска движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове, в частности штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна "вагнеровцев" двинулась на Москву.

Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Вмешательство Лукашенко

Заявлению Пригожина предшествовало сообщение пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, где говорилось о том, что белорусский диктатор уговорил главаря "вагнеровцев" начать деэскалацию и прекратить свой поход на Москву.

У Лукашенко заявляли, что Пригожину предложили "абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации", который предусматривает гарантии безопасности для боевиков "Вагнера".

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.