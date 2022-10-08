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У Зеленского отреагировали на разрушение Крымского моста

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на пожар на Керченском мосту, который произошел в субботу, 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - сказал он.

Как сообщалось, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что повреждение Керченского моста, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом, существенно осложняет оккупантам поставки всего необходимого на полуостров, в том числе и оружия. Для Украины - это "большой плюс".

Напомним, движение по Крымскому мосту было перекрыто 8 октября после масштабного пожара.

РБК-Украина публиковало фото и видео пожара на Крымском мосту и видео с возможным моментом взрыва.

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Крымский мост