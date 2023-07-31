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У Зеленского отреагировали на обстрел Кривого Рога и назвали "лекарство" от атак РФ

Фото: место обстрела жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области 31 июля (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Наталия Гурковская

Россия постоянно обстреливает мирные города Украины, как это произошло с Кривым Рогом сегодня. Для того чтобы остановить "геноцидную повседневность" РФ, Украине нужна ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Это уже какая-то геноцидная повседневность... Кривой Рог. Российская ракета разрушает очередной жилой дом. 53 пострадавших. Четверо погибших. Среди них 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь", - констатировал он.

Подоляк отметил, что международное право никогда не будет работать, если агрессор не будет видеть, что за ним есть реальная сила.

"Сила начинается с закрытия украинского неба системами ПРО/ПВО", - добавил он.

Обстрел Кривого Рога 31 июля

31 июля российские войска обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу РФ запустила две ракеты - в жилой дом и в учебное заведение. На данный момент известно о четырех погибших и 53 раненых.

Количество пострадавших постоянно росло на протяжении дня от одного погибшего и 10 раненых. Во время разбора завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки. Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог