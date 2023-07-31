У Зеленского отреагировали на обстрел Кривого Рога и назвали "лекарство" от атак РФ

"Это уже какая-то геноцидная повседневность... Кривой Рог. Российская ракета разрушает очередной жилой дом. 53 пострадавших. Четверо погибших. Среди них 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь", - констатировал он.

Подоляк отметил, что международное право никогда не будет работать, если агрессор не будет видеть, что за ним есть реальная сила.

"Сила начинается с закрытия украинского неба системами ПРО/ПВО", - добавил он.

Обстрел Кривого Рога 31 июля

31 июля российские войска обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу РФ запустила две ракеты - в жилой дом и в учебное заведение. На данный момент известно о четырех погибших и 53 раненых.

Количество пострадавших постоянно росло на протяжении дня от одного погибшего и 10 раненых. Во время разбора завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки. Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.