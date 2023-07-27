У Зеленского отреагировали на дисквалификацию Харлан на ЧМ по фехтованию

Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан на Чемпионате мира после того, как она не пожала руку российской сопернице. В офисе президента Украины отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

"На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на Чемпионате мира после честной победы в поединке. Как видим, она откровенно увлекается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города", - отметил Подоляк.

Он также обратился к Международной федерации фехтования, которая дисквалифицировала представительницу Украины за то, что она не пожала руку россиянке.

"Стоит ли воспринимать это как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?", - написал Подоляк.

Фотографии Anna Smirnova, Russian fencer которые Ukrainian Olha #Kharlan refused до shake hands with World Championships після завоювання гарний хлопок. Как ты можешь, он ежечасно умирает российскую армию, которая является ликвидацией российских и уничтожить наши предприятия. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт также отреагировал на дисквалификацию Харлан.

"Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная Победа страны и твоя совсем скоро!", - написал он в Facebook, опубликовав фото Харлан.

Что предшествовало

Международная федерация фехтования (FIE) решила дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан после победы над российской спортсменкой Анной Смирновой. Причиной стало то, что Харлан отказалась давить руку российской сопернице.

Украина собирается обжаловать решение о дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан на Чемпионате мира. Ее участие в командных соревнованиях в Италии сейчас под вопросом.