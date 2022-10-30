У Зеленского ответили Лаврову по поводу переговоров: у РФ нет опции вернуться в январь

Россия лишилась возможности на мирные переговоры с цивилизованным миром. Единственная опция, которая ее ожидает, - это трибунал, на котором агрессоры должны понести ответственность за развязывание войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Субъектам из РФ пора понять: у них уже нет опции "Вернуться назад, в январь 2022-го". И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет. Есть только геноцид в Украине, война, которую они должны проиграть и трибунал, на котором получат свои пожизненные сроки", - написал он.

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин все еще готов к переговорам по Украине с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями".

В Украинском МИД заявили, что единственным реалистическим предложением по возможным переговорам с РФ должно быть немедленное прекращение войны против Украины и вывод оккупационных войск за границы по состоянию на 1991 год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.