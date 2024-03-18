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У Зеленского ответили на слова Путина о создании "санитарной зоны" в Украине

Архивное фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Заявление российского диктатора Владимира Путина о планах по созданию "санитарной зоны" в Украине свидетельствуют о том, что война будет только обостряться.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, заявление Путина о том, что он хочет создать "санитарную зону" на территории Украины, является четким заявлением о том, что война будет эскалироваться.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", - сказал он.

Что именно говорил Путин

Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачу войны против Украины, укреплять армию. Кроме того, он заявил о планах создать санитарную зону в Украине.

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", - сказал он.

На вопрос, считает ли он необходимым захватить Харьковскую область Украины, Путин ответил, что если нападения будут продолжаться, Россия создаст "буферную зону" из большей части украинской территории для защиты российской территории.

Не первое заявление Путина на подобную тему

В июне прошлого года Путин уже говорил, что у Украины остается возможность обстреливать РФ со своей территории.

Для решения этой "проблемы" диктатор предлагает повышать эффективность контрбатарейной борьбы, но, по его словам, это не означает, что "прилетов" не будет.

Также диктатор заявил, что если "прилеты" будут продолжены, то РФ должна будет рассмотреть вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы вооруженные силы не смогли достать на территорию РФ.

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