RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского сказали, на что делала ставку Россия, развязывая войну

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия делала ставку на то, что Европа "устанет" от Украины и будут проходить протесты налогоплательщиков. Но Запад дал понять агрессору, что он заплатит за войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"В России делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня - арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра - репарациями", - написал он.

Напомним, как ранее заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, усталости от Украины у западных партнеров нет, а Россия только навязывает такой нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг также отверг "усталость" от войны, он заверил, что Альянс может годами поддерживать Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИрина ПодолякКремльОфис президентаВойна России против Украины