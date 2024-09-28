У Зеленского сказали, когда станет известно о разрешении на удары вглубь России

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", - заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что президент провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит это решение. Это Италия, Франция, Британия и США.

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - подчеркнул Никифоров.