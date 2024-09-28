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У Зеленского сказали, когда станет известно о разрешении на удары вглубь России

Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил разрешение на удары вглубь России со всеми партнерами. Известно одно - первыми о разрешении узнают россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

"Первыми о разрешении бить вглубь России узнают россияне. А уже потом будет сделано официальное объявление. Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", - заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что президент провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит это решение. Это Италия, Франция, Британия и США.

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но есть это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", - подчеркнул Никифоров.

Удары вглубь России

Напомним, что, несмотря на то, что Украина для своей защиты от российского агрессора использует оружие партнеров, Киев не имеет права использовать его для нанесения ударов вглубь Российской Федерации.

Однако над этим вопросом в этом году активно начал заниматься украинский президент и правительство.

Отметим, что данный вопрос также был обсужден во время поездки президента в США.

Детальнее о визите Зеленского в США и его результатах - в материале РБК-Украина.

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