У Зеленского сказали, когда могут вернуть свет в Херсонскую область

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе ", - написал Тимошенко.
По его словам, другие области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры - энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.
"В течение ближайшего времени посетить Херсонскую область должны главы ОВА всех областей", - анонсировал Тимошенко.
Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.
Между тем, в "Укрэнерго" сообщили, что для населенных пунктов Херсонской области уже разработали резервную схему питания электроэнергией.
Поэтому возвращение света будет постепенным. В приоритете - объекты критической инфраструктуры: больницы, связь, водоканал и проч.
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