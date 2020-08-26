У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції

Збільшення мінімальної заробітної плати з вересня до 5000 гривень не призведе до стрімкого зростання інфляції. Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радника президента Володимира Зеленського Олег Устенко.

За його словами, буде спостерігатися незначне зростання інфляції, але мова йде про десятих пункти відсотка, тобто менше ніж 1%.

"До того ж, ми знаходимося на історично мінімальному рівні інфляції - приблизно 2%. Він не розкручується при такому зростанні мінімальної зарплати. Незважаючи на ті, що рівень інфляції, який запланував Національний банк у цьому році, становить приблизно 5%, навіть в гіршому випадку ми не зможемо піднятися до цього рівня", - сказав Устенко.

За його словами, збільшення мінімалки також не призведе до девальвації гривні.

"Золотовалютні резерви України знаходяться на рівні, який перевищує 28 млрд доларів. Це досить для того, щоб ми покривали 5 місяців нашого імпорту. Такий обсяг золотовалютних резервів у нас був в 2012 році, після того таких розмірів навіть близько не було", - сказав радник Зеленського.

Він підкреслив, що Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом і очікує до кінця року отримання іншого траншу, що дозволить додатково поповнити золотовалютні резерви. Устенко нагадав і про підписану угоду з Європейським Союзом на 1,2 млрд євро, а також про розміщення українських боргових зобов'язань на зовнішньому ринку, які призведуть до додаткового надходження валюти.

"Навіть якщо ми будемо спостерігати якісь негативні тренди на рахунок девальвації, це не буде перевищувати десятих пунктів відсотка", - підкреслив Устенко.

Нагадаємо, у Раді вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч потрібно ще обговорювати.