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Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч потрібно ще обговорювати, - Гетьманцев

Київ, Середа 26 серпня 2020 08:45
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч потрібно ще обговорювати, - Гетьманцев
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Підвищення мінімальної зарплати анонсували в 2021 році

Мінімальну зарплату анонсували підняти наступного року до шести, а потім до шести з половиною тисяч. Цей ефект для економіки в будь-якому випадку буде відчутним.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розігрів зарплат: до чого призведе підвищення мінімалки в Україні".

Голова Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в коментарі виданню розповів, що підвищення до 5 тисяч мінімальної зарплати не буде мати будь-якого негативного впливу ні на економіку, ні на інфляцію.

"Це зважене рішення. Якщо говорити про підвищення до 6,5 тисячі в наступному році - це треба ще дискутувати", - сказав він.

Нагадаємо, вчора Верховна рада схвалила текст законопроекту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Раніше Зеленський підтвердив, що мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6500 гривень.

Зазначимо, мінімальну зарплату в Україні підвищать в три етапи до 6,5 тисяч гривень.

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