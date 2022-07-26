У Зеленського розповіли про цілі контроперації Україні в війні з Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк виклав план української спеціальної військової контроперації, що стане відповіддю на російську "спецоперацію" в Україні та "взяття Києва за три дні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Спеціальна військова КОНТР-операція України обов’язково досягне своїх цілей", - впевнений Подоляк.
Його план складається з 5 пунктів. А саме:
1. Вигнання Росії з України.
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
3. Демілітаризація РФ.
4. Знищення репутації "імперії зла".
5. Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх".
Як повідомлялось, раніше Подоляк заявляв, що війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.
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