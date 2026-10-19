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У Зеленского рассказали о новой проблеме из-за ограничений Starlink

22:23 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
У Зеленского рассказали о новой проблеме из-за ограничений Starlink Иллюстративное фото: Украина сбивает "Шахеды" при помощи вертолетов (Getty Images)
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Ограничения на работу Starlink в Украине, которые ввели США, влияют не только на использование беспилотников, но и на возможности военных передавать информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова в Telegram.

Он отметил, что ограничение скорости в "военном пакете" Starlink для Украины не снимали. В частности, из-за этого реактивные перехватчики не могут защищать страну от реактивных "Шахедов".

"Теперь мы знаем о новой проблеме. Значительную часть обычных "Шахедов" сбивают наши вертолеты. Вертолеты летают быстрее 160 км/ч. Ограничение скорости Starshield повлияло на важный канал передачи информации на боевые вертолеты", - добавил "Флэш".

По его словам, внезапное решение США фактически разрушает значительную часть обороны Украины от воздушных атак врага.

Ограничения Starlink

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США ввели ограничения на "военный пакет" Starlink для Украины. Терминалы теряли связь в случае, если дроны набирали скорость выше 160 км/час.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратился к владельцу SpaceX и призвал отменить все ограничения, поскольку от этого зависят жизни людей.

Сам Маск переложил всю ответственность на военных и американское правительство, поскольку, по его словам, "только они" могут вводить такие ограничения.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что он "не принимал решения" об ограничениях на работу Starlink для Украины.

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