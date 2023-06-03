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У Зеленского рассказали, когда Украина вступит в ЕС и НАТО

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Украина станет членом НАТО и Евросоюза раньше, чем этого все ожидают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.

"Я думаю (вступление Украины в ЕС и НАТО, - ред.), произойдет гораздо раньше, чем все считают. Сегодня уже никто не обсуждает, что возможно или невозможно. Сегодня обсуждают, как и когда [Украина станет членом Евросоюза]", - заявил Ермак.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, Украина отмечает, что на саммите Альянса в Вильнюсе ждет от НАТО политического решения относительно сроков или четкого плана членства. При этом в НАТО пока не спешат с обещаниями.

Так, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг утверждает, что все члены хотят видеть Украину в НАТО, однако, по его словам, приоритетом остается помощь Украине в войне.

Добавим, что Украина хочет получить гарантии безопасности НАТО. По данным западных СМИ, в НАТО обсуждается несколько "механизмов безопасности". Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также подтвердил эту информацию.

Подробнее о том, что Украина хочет получить на летнем саммите НАТО и чего ждать от альянса - читайте в материале РБК-Украина.

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