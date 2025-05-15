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У Зеленского рассказали, когда делегация прибудет в Стамбул

Четверг 15 мая 2025 20:20
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У Зеленского рассказали, когда делегация прибудет в Стамбул Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские чиновники, которые будут участвовать в переговорах с Россией, прибудут в Стамбул сегодня, 15 мая.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня позже вечером", - коротко рассказал Литвин.

Переговоры Украины и России

Напомним, Украина и Россия могут сегодня или завтра провести первые переговоры за три года. Они обсудят возможность перемирия на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня является первой целью для Украины. Тогда уже можно будет обсуждать другие вопросы, которые касаются завершения войны.

Глава государства предлагал, чтобы в Стамбуле он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Но Россия отправила на переговоры с Украиной своих рядовых чиновников.

При этом, по словам Зеленского, делегацию Украины все равно возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Детальнее о возможных переговорах - в материале РБК-Украина.

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